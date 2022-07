Cronaca 862

Inferno di fuoco accanto all'autostrada: quaranta mezzi divorati dalle fiamme a San Gregorio

L'incendio si è verificato in un deposito di automezzi della ditta Bonnici motor, in via Gelatusi

Redazione

La coltre di fumo alta e densa si è alzata sopra un deposito di automezzi della ditta Bonnici motor, in via Gelatusi, accanto all'autostrada A18 a San Gregorio, in provincia di Catania. Un incendio, divampato nell'area davanti alla struttura, ha coinvolto una quarantina di mezzi parcheggiati provocando un vero e proprio inferno di fuoco. Le foto raccontano il pomeriggio di terrore per gli automobilisti che transitavano lungo la Catania-Messina, ma anche le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco.

Alla fine il bilancio dei danni è grave, anche se per fortuna non risultano feriti: otto autoarticolati, dodici tra furgoni e camper e una ventina di auto sono stati avvolti dalle fiamme. Circa quaranta mezzi che dopo aver preso fuoco hanno provocato quella densa nube di fumo visibile a molto chilometri di distanza.(Gds.it)



