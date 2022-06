Cronaca 102

Inferno di fuoco a Niscemi: quattro mezzi pesanti avvolti dalle fiamme

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco con un intervento durato circa 3 ore. Sul posto la polizia

Rita Cinardi

Quattro mezzi pesanti sono stati distrutti dalle fiamme questa notte, intorno alle 2.30, a Niscemi nel piazzale della stazione ferroviaria. L'incendio ha tenuto impegnati per oltre tre ore i vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Mazzarino, con una squadra di rinforzo da Gela. Distrutti due autocarri in disuso, una motrice che veniva regolarmente utilizzata e un furgone. Intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Niscemi. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per determinare la natura dell'incendio.



