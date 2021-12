Cronaca 281

Infermiere no vax va a fare il vaccino con un braccio finto per ottenere il Green Pass: denunciato

E' successo in provincia di Biella, dove un operatore sanitario, si è presentato con un avambraccio in silicone

Redazione

03 Dicembre 2021 14:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/infermiere-no-vax-va-a-fare-il-vaccino-con-un-braccio-finto-per-ottenere-il-green-pass-denunciato Copia Link Condividi Notizia

Nel centro vaccinale di Biver Bianca, a Biella, dove è consentito l'accesso diretto per vaccinarsi, vale a dire non è necessaria la prenotazione, un no vax ha cercato di ottenere il green pass senza farsi inoculare. O meglio, provando a farsi vaccinare su un braccio finto.L'uomo di circa cinquant'anni si è presentato all'hub con una protesi in silicone comprendente la spalla e il muscolo deltoide (dove viene fatta la puntura) pensando così di poter ingannare gli operatori sanitari. Dopo aver seguito la trafila burocratica e firmato il consenso davanti al medico ha aspettato il suo turno, come se nulla fosse.

A scoprire l'inganno però è stata l'operatrice sanitaria che lo avrebbe dovuto vaccinare. Insospettita dal colore e dalla percezione al tatto ha chiesto al signore di mostrare per intero il braccio. Nonostante qualche resistenza, una volta scoperto, il cinquantenne no vax ha chiesto all'operatrice di chiudere un occhio. Così, sfortunatamente per lui, non è andata. Infatti è stato denunciato ai carabinieri per truffa. L'Asl segnalerà il caso anche in Procura.(Il Giornale.it)



Nel centro vaccinale di Biver Bianca, a Biella, dove è consentito l'accesso diretto per vaccinarsi, vale a dire non è necessaria la prenotazione, un no vax ha cercato di ottenere il green pass senza farsi inoculare. O meglio, provando a farsi vaccinare su un braccio finto.L'uomo di circa cinquant'anni si è presentato all'hub con una protesi in silicone comprendente la spalla e il muscolo deltoide (dove viene fatta la puntura) pensando così di poter ingannare gli operatori sanitari. Dopo aver seguito la trafila burocratica e firmato il consenso davanti al medico ha aspettato il suo turno, come se nulla fosse. A scoprire l'inganno però è stata l'operatrice sanitaria che lo avrebbe dovuto vaccinare. Insospettita dal colore e dalla percezione al tatto ha chiesto al signore di mostrare per intero il braccio. Nonostante qualche resistenza, una volta scoperto, il cinquantenne no vax ha chiesto all'operatrice di chiudere un occhio. Così, sfortunatamente per lui, non è andata. Infatti è stato denunciato ai carabinieri per truffa. L'Asl segnalerà il caso anche in Procura.(Il Giornale.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare