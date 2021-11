Cronaca 1051

Infermiere investito ricoverato in prognosi riservata al Sant'Elia di Caltanissetta

Il grave incidente si è verificato ieri sera a Mussomeli. Le condizioni del 52enne in nottata si sono aggravate

Rita Cinardi

08 Novembre 2021 20:31

Un infermiere di Mussomeli di 52 anni è ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia dopo essere stato investito. L’uomo, ieri sera, stava camminando in via Leonardo Da Vinci quando è stato travolto da una Lancia Y guidata da un giovane di 22 anni. L’automobilista, che si è subito accorto di aver investito una persona, è sceso dal mezzo e ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Mussomeli. In notata le condizioni dell’uomo si sono aggravate, tanto da richiedere il trasferimento, effettuato in elisoccorso, al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia. Il 52enne, infatti, nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico. L’automobilista, risultato negativo agli stupefacenti, è stato denunciato per lesioni gravi stradali. Si tratterebbe di un atto dovuto, vista la gravità delle condizioni della vittima. Il giovane infatti ha dichiarato di non essersi accorto totalmente della presenza del pedone vista la scarsa illuminazione in quel tratto di strada. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mussomeli che stanno verificando se sono state commesse violazioni al codice della strada.



Un infermiere di Mussomeli di 52 anni è ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia dopo essere stato investito. L'uomo, ieri sera, stava camminando in via Leonardo Da Vinci quando è stato travolto da una Lancia Y guidata da un giovane di 22 anni. L'automobilista, che si è subito accorto di aver investito una persona, è sceso dal mezzo e ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Mussomeli. In notata le condizioni dell'uomo si sono aggravate, tanto da richiedere il trasferimento, effettuato in elisoccorso, al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. Il 52enne, infatti, nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico. L'automobilista, risultato negativo agli stupefacenti, è stato denunciato per lesioni gravi stradali. Si tratterebbe di un atto dovuto, vista la gravità delle condizioni della vittima. Il giovane infatti ha dichiarato di non essersi accorto totalmente della presenza del pedone vista la scarsa illuminazione in quel tratto di strada. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mussomeli che stanno verificando se sono state commesse violazioni al codice della strada.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare