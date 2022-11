Cronaca 298

Infastidito dalle urla lancia una freccia dalla finestra e uccide un peruviano

La tragedia a Genova dove i carabinieri hanno arrestato un 63enne e sequestrato tre archi

Redazione

Un 63enne di Genova, infastidito dai rumori provocati da una lite, ha trafitto e ucciso un 41enne peruviano con una freccia al torace scagliata con una balestra. È accaduto in pieno centro storico. L'aggressore, che ha attaccato la vittima dalla finestra della sua abitazione, è stato arrestato per omicidio. Lo straniero, trasportato in gravi condizioni in ospedale, è deceduto dopo essere stato sottoposto a un intervento. L'aggressore ha dichiarato ai carabinieri di essere stato infastidito dalle urla del 41enne rivolte contro un suo connazionale col quale stava litigando. Giunto al culmine della sopportazione, il 63enne si è affacciato alla finestra e, dopo avere imbracciato la balestra, ha scagliato il dardo contro l'uomo. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato il ferito all' Ospedale San Martino, dove poi è morto.

Nell'abitazione dell'arrestato, i carabinieri hanno trovato e sequestrato tre archi e 30 frecce tutte costruite da lui. L'aggressore, un artigiano originario della provincia di Varese, ha poi aggiunto ai militari di aver invitato più volte i due peruviani a smettere di urlare. I due, per tutta risposta, lo hanno insultato e avrebbero lanciato degli oggetti contro la sua finestra. L'artigiano a quel punto li ha minacciati di prendere l'arco per spaventarli, ma loro hanno risposto con altre minacce.



