Infarto mentre è seduto su una panchina: salvato da infermiera in servizio al Sant'Elia di Caltanissetta

Ad attirare l'infermiera e due carabinieri in servizio sono state le urla di alcuni passanti

Ha rischiato di morire. Colto da infarto mentre era seduto su una panchina del centro di Comitini, un uomo è stato salvato in extremis grazie al fulmineo intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una infermiera del paese che, libera dal servizio, è intervenuta per prestare gli indispensabili interventi salvavita, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. A richiamare l'attenzione dei militari dell'Arma e dell'infermiera Lara Valenti (nella foto), che è in organico all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, sono state le urla di alcuni passanti che si sono accorti del fatto che l'uomo era, all'improvviso, stramazzato sul selciato. Lara Valenti ha provveduto a praticare il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118. (Fonte Agrigentonotizie.it)



