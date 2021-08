Attualita 91

Indumenti e accessori usati, a Gela la raccolta riprenderà nel mese di settembre

Il Settore Ambiente e Decoro Urbano comunica che è stata rinnovata la Convenzione, per la raccolta degli indumenti e gli accessori usati, al

Redazione

23 Agosto 2021 16:02

Il Settore Ambiente e Decoro Urbano comunica che è stata rinnovata la Convenzione, per la raccolta degli indumenti e gli accessori usati, alla Società Nuova Alba. Pertanto, il servizio continuerà , sempre dalle ore 8 alle ore 12. Il prossimo appuntamento è il 10 settembre a Macchitella, davanti il piazzale Suor Teresa Valsè. I cittadini che intendano disfarsi degli abiti che non utilizzano più, possono conferire correttamente tutto nei giorni stabiliti, contribuendo all’innalzamento della percentuale della raccolta differenziata. Si invita la cittadinanza a diffidare di chi, in maniera illecita, lascia bigliettini in cui si annuncia il ritiro a domicilio.



