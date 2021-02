Salute 331

Indossare due mascherine protegge meglio dal Coronavirus, lo studio negli Stati Uniti

È stato rilevato che una mascherina, chirurgica o in tessuto, blocca circa il 40% delle particelle. Con due mascherine si arriva al 95%

11 Febbraio 2021 14:26

Indossare due mascherine contemporaneamente aiuta a rallentare la diffusione del Coronavirus. Lo rivela la ricerca condotta dai Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti.Un esperimento condotto dai ricercatori ha visto due teste artificiali poste a distanza di 2 metri l'una dall'altra, con misurazione di quante particelle della dimensione di un virus emesse da una fossero inalate dall'altra. È stato rilevato che una mascherina, chirurgica o in tessuto, blocca circa il 40% delle particelle che arrivano alla testa inalante, mentre con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale bloccata sale all'80%. Quando entrambe le teste indossano due mascherine, si arriva al 95%.

"La prima sfida è far sì che quante più persone possibile indossino le mascherine", ha detto John Brooksm dei Cdc. L'esperimento però è stato condotto con un solo marchio di mascherina di stoffa e chirurgica, quindi ha limiti, ma è coerente con le precedenti ricerche.





