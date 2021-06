Cronaca 208

India, sposa muore durante il matrimonio e viene rimpiazzata dalla sorella

Le cronache raccontano della madre di Surabhi che chiedeva, urlando disperata, di trovare una soluzione per terminare comunque le nozze

Redazione

04 Giugno 2021 09:12

La sposa muore durante la cerimonia nuziale e viene subito rimpiazzata dalla sorella minore: l'incredibile matrimonio, riportato dal quotidiano Daily Mail, ha avuto luogo ieri nello stato indiano dell'Uttar Pradesh.

Le famiglie dei due sposi, Surabhi e Manoj Kumar, dopo il tragico infarto che ha portato alla morte improvvisa di Surabhi mentre stava scambiando le ghirlande con Manoj, hanno immediatamente concordato di ripristinare l'antica tradizione che prevedeva il matrimonio con la sorella della sposa se questa moriva.

Le cronache raccontano della madre di Surabhi che chiedeva, urlando disperata, di trovare una soluzione per terminare comunque le nozze e proponeva ai futuri consuoceri la figlia più giovane Nisha. L'accaduto ha suscitato una ridda di reazione negative sui social: secondo i racconti, il cadavere della giovane defunta è stato tenuto senza alcun rispetto in una stanza, fino al termine della processione nuziale; solo allora sono stati avviati i riti funebri. I media hanno rievocato la morte di un'altra sposa all'inizio dell'anno in Odisha, anche lei stroncata da un attacco di cuore durante il "bidaai", l'addio alla casa dei genitori. Ma in quel caso non c'era stata alcuna sposa sostitutiva. (ANSA)





