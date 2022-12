Cronaca 293

India, bimbo di 8 anni cade in un pozzo di 17 metri: lotta contro il tempo per salvarlo

I soccorritori, che gli stanno fornendo ossigeno, non sono stati in grado di appurare quali siano le sue condizioni

Redazione

07 Dicembre 2022 09:35

È di nuovo lotta conto il tempo in India per salvare un bambino precipitato in un pozzo, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Le operazioni per salvare Tammy Sahu, un bambino di otto anni, sono in corso da ormai sedici ore: il piccolo è caduto nel pozzo mentre giocava ieri sera ed è rimasto incastrato alla profondità di circa 17 metri, immerso nel fango. I soccorritori, che gli stanno fornendo ossigeno, non sono stati in grado di appurare quali siano le sue condizioni. I pozzi artesiani sono molto diffusi nelle campagne indiane, ma poiché vengono quasi sempre lasciati scoperti, costituiscono un serio pericolo soprattutto per i bambini, causando ogni anno numerosi incidenti di questo tipo. (ANSA).



