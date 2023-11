Cronaca 461

Indagato per revenge porn, durante la perquisizione morde carabiniere: arrestato

A finire nel mirino degli investigatori è stato un uomo di 64 anni di Montemurlo, in provincia di Prato

Redazione

Non ha gradito la "visita" dei carabinieri in casa sua a tal punto che per dimostrare tutto il suo disappunto ha morso un carabiniere. Il movimentato episodio è avvenuto l’altra sera a Montemurlo dove i carabinieri della tenenza stavano eseguendo una perquisizione disposta dalla procura di Pistoia nell’ambito di una inchiesta su un caso di revenge porn ed estorsione. A finire nel mirino degli investigatori è stato un uomo di 64 anni di Montemurlo che l’altra sera è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma erano stati incaricati dalla procura di Pistoia di eseguire una perquisizione nella casa dell’uomo per sequestrare, con tutta probabilità, una serie di supporto informatici. Il sessantenne però non ha gradito la presenza dei carabinieri nella sua abitazione e così ha cominciato a opporre resistenza ostacolando di fatto l’attività dei militari.

A un certo punto , ha anche morso a una mano un militare nel tentativo di fermarli. A quel punto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La perquisizione è poi proseguita come da programma. L’uomo risulta indagato per un caso di revenge porn nei confronti della ex compagna e di estorsione. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e su tutta la vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti.

E’ possibile che l’uomo abbia minacciato la donna di diffondere video o foto che erano in suo possesso e che abbia chiesto in cambio qualcosa, tipo soldi o favori. L’inchiesta è comunque nella fase iniziale e gli addebiti nei confronti dell’uomo dovranno ancora essere chiariti. Per il momento il sessantenne è stato arrestato per resistenza.



