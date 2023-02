Attualita 392

Caltanissetta. Incontro sul cyberbullismo e sull'hikikomori al liceo classico "Ruggero Settimo"

L'evento organizzato da Pina Adamo dell'Inner Wheel. Tra i relatori il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino

Redazione

Stamattina nell’aula magna del liceo Classico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta si è svolta una conferenza dedicata agli studenti della scuola secondaria finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del cyberbullismo e dell’hikikomori. All’evento, organizzato da Pina Adamo, presidente dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta, in qualità di relatori hanno partecipato il dr Rocco Cosentino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, il dr Salvatore Di Benedetto, medico superiore della Polizia di Stato, dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura, e lo psichiatra dr Michele Cannavò.

Nel corso del dibattito sono state affrontate le possibili strategie da mettere in atto per prevenire e contrastare gli abusi connessi all’utilizzo distorto degli strumenti informatici da parte dei ragazzi.



