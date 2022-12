Attualita 349

Incontro Asp e Fp Cgil in Prefettura. Il prefetto Armenia: "Si eviti qualunque forma di personalismo e agendo sempre con l’esclusivo intento di perseguire il bene comune"

I vertici dell'azienda sanitaria sono stati convocati dopo una formale richiesta avanzata dal segretario generale Angelo Polizzi

Redazione

Questa mattina, a seguito di una formale richiesta da parte del Segretario generale della FP Cgil Angelo Polizzi e del Coordinatore del Comparto sanità Alessandro La Marca, il Prefetto Chiara Armenia ha presieduto una riunione per discutere le problematiche afferenti la sanità locale. All’incontro erano presenti, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria, dott. Alessandro Caltagirone, il Direttore sanitario, dott.ssa Marcella Santino e il Direttore amministrativo, dott. Salvatore Iacolino.

Nel corso dell’incontro le parti le parti si sono confrontate su diverse questioni in uno spirito di grande collaborazione, nella consapevolezza che solo un dialogo costruttivo e leale può condurre a risultati positivi nel settore della sanità ad esclusivo vantaggio dei pazienti. La riunione ha rappresentato l’occasione per la trattazione di talune tematiche mentre per altre i presenti hanno convenuto di rimandare a separati tavoli che si terranno presso la locale Azienda sanitaria, con l’impegno da parte di tutti a evitare contrapposizioni e chiusure che ostacolino il dialogo.

Il Prefetto, nel prendere atto dello spirito di collaborazione manifestato in seno alla riunione, ha richiamato l’impegno di tutti ad affrontare le diverse questioni con toni pacati, evitando qualunque forma di personalismo e agendo sempre con l’esclusivo intento di perseguire il bene comune.



