Incontro a Gela con i residenti del quartiere San Giacomo, Caltaqua replica al sindaco: "Sue allusioni inopportune e fuori luogo"

Di seguito un comunicato stampa di Caltaqua. La società era stata accusata dal sindaco Lucio Greco di aver escluso l'amministrazione comunale dall'incontro

Redazione

26 Febbraio 2021 18:25

In relazione a quanto dichiarato dal sindaco di Gela, così come riferito da alcuni organi di informazione, sul recente incontro voluto e chiesto formalmente dal Comitato dei residenti del quartiere San Giacomo, Caltaqua respinge seccamente ogni – infondata – accusa lanciata dal primo cittadino nei confronti del Gestore. L’incontro non è stato organizzato dal Gestore, che si è piuttosto limitato a rispondere positivamente ad un espresso invito ricevuto. Né più né meno di quanto accaduto tantissime volte, anche in altri territori della provincia, dove Comitati e Gruppi civici hanno chiesto legittimamente degli incontri alla società senza che ciò abbia mai causato alcuna rimostranza, avendo la società, in qualità di gestore di un essenziale servizio pubblico, il dovere di fornire le risposte ai quesiti che i cittadini hanno il diritto di avanzare.Caltaqua ha sempre agito con trasparenza, nel pieno rispetto delle regole e dei rapporti istituzionali per cui le allusioni fatte dal sindaco sono inappropriate e totalmente fuori luogo. Per questo la società valuterà di far valere i propri diritti nelle opportune sedi.

Caltaqua infine rende noto che continuerà ad essere a disposizione dell’utenza, delle associazioni di cittadini, degli Enti e di tutte le Istituzioni nell’esclusivo interesse del miglioramento continuo del servizio idrico integrato della Provincia di Caltanissetta.



