Cronaca 957

Incidenti, scontro frontale tra due auto a Gela: quattro persone ferite. Inviato l'elisoccorso

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente

Redazione

02 Settembre 2022 13:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incidenti-scontro-frontale-tra-due-auto-a-gela-tre-persone-ferite-inviato-lelisoccorso Copia Link Condividi Notizia

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 258,300, a Gela (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, quattro persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite. Sono tutte in condizioni gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e l'elisoccorso, inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta, è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. A quanto pare su un'auto viaggiava una famiglia, padre, madre e bimba, e sull'altra un'altra persona. Tutti sono rimasti feriti in maniera grave. Uno solo è stato trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta mentre gli altri tre, compresa la bimba, sono al Vittorio Emanuele di Gela.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.



Sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula" il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 258,300, a Gela (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e, nell'impatto, quattro persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite. Sono tutte in condizioni gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e l'elisoccorso, inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta, è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. A quanto pare su un'auto viaggiava una famiglia, padre, madre e bimba, e sull'altra un'altra persona. Tutti sono rimasti feriti in maniera grave. Uno solo è stato trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta mentre gli altri tre, compresa la bimba, sono al Vittorio Emanuele di Gela. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas ricorda inoltre l'elevato rischio incendi: "La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare