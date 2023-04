Cronaca 103

Incidenti mortali, la polizia stradale alla manifestazione "Primavera nissena" sensibilizza i giovani sul tema della sicurezza stradale

L’intervento degli agenti della questura di Caltanissetta è risultato più che mai attuale a poche ore dalla tragica morte di un 27enne

Redazione

17 Aprile 2023 15:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incidenti-mortali-la-polizia-stradale-alla-manifestazione-primavera-nissena-sensibilizza-i-giovani-sulla-sicurezza-alla-guida Copia Link Condividi Notizia

Ieri pomeriggio un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta è intervenuto in Viale della Regione per una campagna di sicurezza stradale organizzata nell’ambito della manifestazione “Primavera Nissena”, volta a sensibilizzare i giovani e meno giovani che si mettono alla guida di autoveicoli. L’intervento degli agenti della questura di Caltanissetta è risultato più che mai attuale a poche ore dal tragico evento che ha visto perire un giovane coinvolto in un incidente stradale. Le fasce d’età più a rischio per mortalità e grave lesività, infatti, sono proprio i ragazzi tra i 18 e 24 anni e coprono il 40% di tutti gli incidenti avvenuti in un anno. Da anni la Polizia di Stato è impegnata in un importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.



Ieri pomeriggio un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta è intervenuto in Viale della Regione per una campagna di sicurezza stradale organizzata nell'ambito della manifestazione "Primavera Nissena", volta a sensibilizzare i giovani e meno giovani che si mettono alla guida di autoveicoli. L'intervento degli agenti della questura di Caltanissetta è risultato più che mai attuale a poche ore dal tragico evento che ha visto perire un giovane coinvolto in un incidente stradale. Le fasce d'età più a rischio per mortalità e grave lesività, infatti, sono proprio i ragazzi tra i 18 e 24 anni e coprono il 40% di tutti gli incidenti avvenuti in un anno. Da anni la Polizia di Stato è impegnata in un importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare