Cronaca 5283

Incidente tra Enna e Caltanissetta: la vittima è un giovane di 25 anni

La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso ma il venticinquenne, sbalzato fuori dal veicolo, sarebbe morto sul colpo

Rita Cinardi

08 Maggio 2021 20:00

È un giovane di 25 anni di Francavilla di Sicilia l'automobilista deceduto oggi pomeriggio in seguito ad un incidente stradale sulla A19. Il giovane stava viaggiando in direzione Palermo a bordo della sua Renault Clio quando all'altezza del viadotto Ferrarelle, tra Enna e Caltanissetta, avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando dal viadotto. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso ma il venticinquenne, sbalzato fuori dal veicolo, sarebbe morto sul colpo. L'auto ha fatto un volo di diverse decine di metri. Attualmente sono in corso le indagini della Polizia Stradale di Enna per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il mezzo sul quale il giovane viaggiava è stato sequestrato. (Foto Seguo News)



