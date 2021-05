Cronaca 770

Incidente sull'autostrada Palermo-Catania, auto fuori strada: morto il conducente

Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore per permettere alle forze dell'ordine di procedere ai rilievi

Redazione

08 Maggio 2021 16:42

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, in direzione Palermo, in prossimità del km 112,800, per consentire alle Forze dell’Ordine di effettuare i rilievi in seguito ad un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Nel sinistro, avvenuto autonomamente, un’autovettura è uscita di strada e il conducente ha perso la vita.



