Incidente sulla Statale "Di Palagonia": morto il 25enne Carmelo Impellizzeri

Il centauro alla guida della sua moto – per cause ancora da accertare – si è scontrato con una Ford Focus

Redazione

E’ Carmelo Impellizzeri, 25 anni, originario di di Militello Val Catania la vittima del grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 385 “Di Palagonia” che è rimasta provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 4,900 a Lentini nel siracusano. Il centauro alla guida della sua moto – per cause ancora da accertare – si è scontrato con una Ford Focus condotta da un 38enne di Lentini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lentini, i sanitari del 118 e gli operai dell’Anas. In base a una prima ricostruzione della dinamica, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente.



