Incidente sulla statale 626 nei pressi di Enna: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e ripristinare la normale circolazione

Redazione

A causa di un tamponamento fra più veicoli al km 5, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” a Enna. Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.(Foto Gds.it)



