Cronaca 3062

Incidente sulla Ss626 all'altezza di Riesi, camionista perde controllo del mezzo che si ribalta

Subito è stato allertato il 118 che dalla centrale operativa di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso

Rita Cinardi

Un uomo di Vittoria di 66 anni è rimasto vittima di un incidente autonomo oggi pomeriggio sulla Ss 626 tra Riesi e Ponte Olivo, in provincia di Caltanissetta. L'uomo era alla guida di un camion quando, forse per lo scoppio degli pneumatici, è andato a sbattere contro un pilone del cavalcavia. Il mezzo pesante è capottato aprendosi in due parti. Subito è stato allertato il 118 che dalla centrale operativa di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per un politrauma. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



© Riproduzione riservata

