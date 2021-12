Cronaca 427

Incidente sulla Siracusa-Catania, 50enne sbalzato fuori dal veicolo muore precipitando dal viadotto

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, anche con l'ausilio di un elicottero, e gli agenti della polizia stradale

Redazione

Maxi tamponamento questa mattina sulla autostrada Siracusa-Catania, in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli, in provincia di Siracusa. Secondo le prime informazioni sarebbero 8 le auto coinvolte nell'incidente avvenuto poco prima dello svincolo di Augusta. Per cause in corso di accertamento, un 50enne della provincia di Catania è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, è precipitato dal viadotto Veneziano ed è morto. Al momento non si hanno indicazioni precise se ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, anche con l'ausilio di un elicottero, e gli agenti della polizia stradale che hanno disposto la chiusura del tratto autostradale e segnalato le uscite obbligatorie. Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre all’elisoccorso, è presente il personale di Anas per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.



