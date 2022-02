Cronaca 1782

Incidente sulla Palermo-Catania: tir esce fuori strada e provoca tamponamento a catena

Nell'incidente una sola persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Termini Imerese

Rita Cinardi

Incidente questa mattina sulla A19 Palermo-Catania, a 2,5 chilometri dallo svincolo per Scillato. Un tir è uscito fuori strada e si è intraversato. L'automobilista che giungeva da dietro ha subito fermato il mezzo ed è stato a sua volta tamponato da altri due veicoli. Nell'incidente una sola persona è rimasta ferita in maniera non grave e trasportata all'ospedale di Termini Imerese. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Caltanissetta. (Foto Seguo News)



