Incidente sulla Gela-Manfria, scontro frontale tra due mezzi: traffico paralizzato

Sul luogo dell'incidente, per prestare soccorso, oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti i tecnici dell'Anas

Redazione

02 Settembre 2021 15:28

Sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula" il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Gela (km 255), nei pressi di Manfria. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto 2 veicoli che si sono scontrati frontalmente. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



