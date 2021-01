Cronaca 941

Incidente sulla Gela-Licata: sei persone ferite. Nell'impatto coinvolti quattro veicoli

Traffico bloccato lungo la statale SS 115, nei presi di Licata. Tecnici dell'Anas e forze dell'ordine sul luogo dell'incidente

Redazione

07 Gennaio 2021 11:57

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 240 il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula", a Licata. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti 4 veicoli e 6 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico della strada nel più breve tempo possibile.



A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 240 il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula", a Licata. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti 4 veicoli e 6 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico della strada nel più breve tempo possibile.



Raid vandalico nel centro storico di Gela, il sindaco: "Non tolleriamo gesti simili da parte di nessuno"

News Successiva Crolla a Gela il pontile sbarcatoio: se ne va un pezzo di storia della città. Era stato ristrutturato pochi anni fa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare