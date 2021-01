Cronaca 548

Incidente sulla Gela-Catania: automobilista si schianta contro il guardrail

L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a Catania tramite un elicottero dei sanitari del 118

Redazione

17 Gennaio 2021 16:49

Ancora un incidente stradale sulla SS417 Gela-Catania, all'altezza di Caltagirone. A rimanere ferito, dopo lo schianto contro il guardrail è stato un automobilista proveniente da Gela e diretto verso il capoluogo etneo. L'uomo improvvisamente, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della vettura.

L’uomo, che ha riportato graffi e ferite a seguito dell’impatto, è stato successivamente trasportato in ospedale a Catania tramite un elicottero dei sanitari del 118 per essere sottoposto alle cure del caso.

La Gela-Catania, a causa dell’incidente, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per mezz’ora circa per provvedere ai soccorsi della persona ferita.







Ancora un incidente stradale sulla SS417 Gela-Catania, all'altezza di Caltagirone. A rimanere ferito, dopo lo schianto contro il guardrail è stato un automobilista proveniente da Gela e diretto verso il capoluogo etneo. L'uomo improvvisamente, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della vettura.

L’uomo, che ha riportato graffi e ferite a seguito dell’impatto, è stato successivamente trasportato in ospedale a Catania tramite un elicottero dei sanitari del 118 per essere sottoposto alle cure del caso.

La Gela-Catania, a causa dell’incidente, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per mezz’ora circa per provvedere ai soccorsi della persona ferita.







News Successiva Covid, focolaio in casa per anziani di Gela: 10 positivi. Al momento si contano in città 917 casi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare