Cronaca 8062

Incidente sulla Caltanissetta-Gela: morta una donna di 38 anni

Un altro ferito è stato trasportato dal 118 in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

25 Luglio 2021 20:09

Incidente mortale sulla Ss 626 all'altezza del distributore di carburante nei pressi dell'uscita per Mazzarino. Tre i mezzi coinvolti. Nell'incidente una ragazza di 38 anni, Jessica Luana Sbirziola, di Butera è morta. Altre due persone sono rimaste ferite. Una delle due, un uomo di 81 anni è stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia in codice rosso. L'altro, un uomo di 51 anni, ferito in maniera lieve è stato trasportato all'ospedale di Mazzarino da un'ambulanza del 118. L'uomo trasportato al Sant'Elia è il padre della giovane vittima. A quanto pare l'auto a bordo della quale viaggiavano padre e figlia avrebbe rallentato per svoltare verso il distributore quando sarebbe stata tamponata dall'altra auto.



Incidente mortale sulla Ss 626 all'altezza del distributore di carburante nei pressi dell'uscita per Mazzarino. Tre i mezzi coinvolti. Nell'incidente una ragazza di 38 anni, Jessica Luana Sbirziola, di Butera è morta. Altre due persone sono rimaste ferite. Una delle due, un uomo di 81 anni è stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia in codice rosso. L'altro, un uomo di 51 anni, ferito in maniera lieve è stato trasportato all'ospedale di Mazzarino da un'ambulanza del 118. L'uomo trasportato al Sant'Elia è il padre della giovane vittima. A quanto pare l'auto a bordo della quale viaggiavano padre e figlia avrebbe rallentato per svoltare verso il distributore quando sarebbe stata tamponata dall'altra auto.

Ti potrebbero interessare