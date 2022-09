Cronaca 819

Incidente sulla Agrigento-Caltanissetta: macellaio muore dopo un mese di agonia

A distanza di oltre un mese, Eugenio Catania, macellaio 64enne di Porto Empedocle, è morto in un ospedale di Palermo

Redazione

Lo scorso 6 agosto era rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la statale 640 Agrigento-Caltanissetta all'altezza del centro commerciale Le Vigne, poco prima del bivio per Canicattì sud. A distanza di oltre un mese, Eugenio Catania, macellaio 64enne di Porto Empedocle, è morto in un ospedale di Palermo dove si trovava ricoverato dal giorno di quel terribile impatto.

Stava viaggiando in direzione Caltanissetta a bordo del suo furgone, quando ha perso il contro del mezzo che si è schiantato contro il guard-rail. Subito gravissime le condizioni dell'uomo, colpito in varie parti del corpo dalle lamiere: prima è stato trasportato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, poi in elicottero è stato trasferito a Palermo. Sottoposto a vari interventi, tra cui quello per l'asportazione della milza, l'uomo non si è mai ripreso, fino al decesso, avvenuto domenica scorsa. Lascia la moglie Mimì e i figli Calogero e Davide. Eugenio Catania era molto conosciuto per la sua macelleria, punto di riferimento non solo a Porto Empedocle ma anche nei comuni vicini. Ieri pomeriggio in tanti hanno affollato la chiesa della Santissima Trinità per l'ultimo saluto.(Gds.it)



