Cronaca 641

Incidente sulla 626, traffico bloccato a Butera: due persone ferite in uno scontro tra auto

L'Anas comunica che a causa di un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, il traffico è bloccato

Redazione

Sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” il traffico è provvisoriamente bloccato al km 43,800, a Butera (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il 118. Una di loro è stata portata in codice rosso per un politrauma, in elisoccorso, all'ospedale Sant'Elia, gli altri due feriti, in codice giallo, all'ospedale "Vittorio Emanuele di Gela". Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



