Cronaca 121

Incidente sulla 626, l'Asp di Caltanissetta proclama il lutto aziendale per la morte di Tiziano Iudica

In occasione dei funerali le bandiere dell’Azienda saranno a mezz’asta in segno di lutto

Redazione

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, a seguito del tragico incidente che ha visto coinvolto il giovane autista del mezzo di soccorso 118 in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Gela, Tiziano Iudica, si unisce al cordoglio di familiari ed amici e proclama il lutto aziendale. La Direzione del Presidio Ospedaliero V. Emanuele di Gela - si legge in una nota del manager Alessandro Caltagirone - e tutto il personale del nosocomio gelese esprimono il proprio dolore per la perdita del caro collega scomparso, stringendosi alla famiglia in questo triste momento.

L’agghiacciante notizia è arrivata ieri in tarda serata lasciando nello sgomento tutti i colleghi che lo ricordano per la sua gentilezza, allegria e per la professionalità e collaborazione che ha sempre dimostrato.

“Le più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia del paziente deceduto e del cittadino catanese alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente” afferma il Direttore Generale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone “a cui rivolgo un pensiero di profondo affetto e di vicinanza”. In occasione dei funerali le bandiere dell’Azienda saranno a mezz’asta in segno di lutto.



