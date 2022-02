Cronaca 468

Operaio di Gela di 48 anni muore in un incidente sul lavoro: è caduto da un'impalcatura

Si tratta di Francesco Gallo, originario di Gela ma domiciliato nel Trevigiano. E' morto all'istante

Redazione

Un operaio di 48 anni di Gela, Francesco Gallo, è morto questa mattina all'interno dell'azienda "Ecoprogetto" di Fusina (Venezia), dopo essere precipitato da un'impalcatura. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto all'istante. La vittima era dipendente di una ditta esterna che stava lavorando alla manutenzione in un capannone all'interno dell'impianto. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal.

La vittima lavorava per conto della Omd, una ditta trevigiana specializzata in lavori di carpenteria, stava lavorando su un ballatoio, ad un’altezza di circa 4-5 metri, dove ci sono i rulli di Ecoprogetto per il trasporto del Css (combustibile solido secondario), ovvero quei rifiuti che poi, trattati, diventano combustibili.(La Nuova di Venezia e Mestre)



