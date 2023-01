Cronaca 426

Incidente sul lavoro, grave una 56enne investita da lastre metalliche

Liberata dai Vigili del fuoco, è stata affidata al 118 e portata all'ospedale Maggiore in condizioni serie

INCIDENTE sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, in provincia di Bologna. Un'operaia di 56 anni è stata portata in ospedale dopo essere stata investita dalla caduta di lastre metalliche in un'azienda a Fossatone di Medicina. Liberata dai Vigili del fuoco, è stata affidata al 118 e portata all'ospedale Maggiore in condizioni serie, in elicottero. Sul posto, via Galliani, anche polizia locale e carabinieri. (ANSA)



