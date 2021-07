Cronaca 687

Incidente sul lavoro a Ragusa, operaia di 19 anni investita da acqua bollente

L'incidente sul lavoro si è verificato in una ditta conserviera di Ragusa. La ragazza è stata trasferita a Catania

Redazione

06 Luglio 2021 12:20

Una ragazza di 19 anni, operaia in una ditta conserviera a Ragusa, è stata investita da acqua bollente. La giovane, le cui condizioni non sono giudicate gravi, è stata trasferita in elisoccorso a Catania.(Gds.it)



