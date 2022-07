Cronaca 607

Incidente sul lavoro a Gela, operaio cade da un'impalcatura: è in gravi condizioni

L'operaio ha fatto un volo di circa sei metri. L'incidente si è verificato in via Generale Cascino

Redazione

Un operaio di 36 anni di Gela è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vittorio Emanuele per le ferite riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro. L’operaio è caduto dall'impalcatura di un cantiere edile, in via Generale Cascino, facendo un volo di circa sei metri. Poi in ospedale è risultato positivo al Covid. Subito dopo l’infortunio la troupe televisiva di Rete Chiara, presente sul posto per effettuare un servizio giornalistico sulla crisi idrica, ha effettuato alcune riprese all’interno del cantiere e sono stati picchiati da altri operai.(Agi)



