Incidente sul lavoro a Gela, due operai investiti da una forte scossa elettrica: sono entrambi in gravi condizioni

Per uno dei due la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro

Rita Cinardi

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Due lavoratori di circa 30 anni hanno riportato gravi ferite e ustioni a volto, collo e torace in seguito a una forte scossa elettrica mentre stavano lavorando. Entrambi i feriti sono stati intubati e trasportati in codice rosso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Per uno dei due la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.



