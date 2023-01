Cronaca 845

Incidente stradale sulla Gela - Catania: quattro feriti nello scontro tra un camion ed una macchina

Sul posto sono presenti tre ambulanze e due elicotteri giunti da Caltanissetta e Catania

Redazione

Gravissimo incidente stradale sulla statale 417 Gela - Catania, nei pressi dello svincolo per Piazza Armerina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una macchina ed un camion. In seguito all’impatto, 4 persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto si attende l’arrivo dell’elisoccorso per trasferire i malcapitati in ospedale. Sul posto sono presenti tre ambulanze e due elicotteri. Le condizioni di salute dei feriti sono gravissime.



