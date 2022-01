Cronaca 1730

Incidente stradale sulla Catania-Gela: due persone hanno perso la vita

Le cause dell'incidente sono da accertare. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del 118

Redazione

18 Gennaio 2022 17:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incidente-stradale-sulla-catania-gela-due-persone-hanno-perso-la-vita- Copia Link Condividi Notizia

Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 417 Catania Gela. Il bilancio è pesantissimo: due morti. Le cause sono ancora in accertamento e sul posto ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. L'incidente si è verificato in prossimità del km 30,300, in territorio di Mineo.



Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 417 Catania Gela. Il bilancio è pesantissimo: due morti. Le cause sono ancora in accertamento e sul posto ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. L'incidente si è verificato in prossimità del km 30,300, in territorio di Mineo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare