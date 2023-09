Cronaca 1748

Incidente stradale sulla Caltanissetta-Pietraperzia: coinvolti due mezzi pesanti, strada chiusa

Lo scontro sulla strada statale 640, è intervenuto il personale dell'Anas

Redazione

Sulla strada statale 626 “della Valle del Salso” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 10,200, in prossimità dell’innesto con la SS640dir “Raccordo di Pietraperzia”, a Caltanissetta. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.



