Cronaca 647

Incidente stradale a Patti, perde il controllo della sua auto e precipita da un viadotto

La vittima è una giovane donna di 29 anni, Marika Buttò. Per lei non c'è stato nulla da fare

Redazione

03 Giugno 2021 16:57

Tragico incidente nella notte a Patti, in provincia di Messina. Una giovane donna di 29 anni, Marika Buttò, ha perso la vita. La ragazza ha perso il controllo della sua auto ed è precipita da un viadotto vicino al bivio per Moeri. E’ accaduto intorno all’1:10. Per Marika non c'è stato nulla da fare. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, la donna ha perso il controllo della Lancia Y che è andata a sbattere contro il guardrail, volando poi nel viadotto sottostante. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Sant'Agata Militello coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. La ventinovenne lavorava presso un bar-ristorante di Patti. (Gds.it)



