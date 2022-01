Cronaca 4219

Incidente stradale a Palma di Montechiaro: morto un nisseno, grave la moglie

La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso. Per una delle due persone coinvolte non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

Incidente autonomo questa mattina a Palma di Montechiaro in corso Giovanni Battista Odierna dove un'auto è finita contro un muro. Nell'incidente ha perso la vita un nisseno residente a Palma di Montechiaro, Giuseppe Mancuso, di 74 anni. La moglie è stata trasportata a Caltanissetta in elisoccorso in codice rosso. I coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere contorte dell'abitacolo e sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, i vigili urbani e gli agenti del commissariato cittadino. Le condizioni di marito e moglie sono apparse subito gravi, tant'è che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118. Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. I poliziotti del commissariato cittadino hanno invece dato ausilio per la viabilità.

Non è chiaro - e spetterà appunto alla polizia municipale di Palma di Montechiaro stabilire cosa è accaduto in corso Odierna - cosa abbia determinato l'incidente autonomo. Forse - questa l'ipotesi che, al momento, viene avanzata - un improvviso malfunzionamento dei freni della Lancia Y. Ma non è nemmeno escluso che qualcosa o qualcuno possa aver fatto perdere il controllo dell'auto all'anziano conducente.



