Incidente stradale a Gela, scontro tra due auto: feriti trasportati in ospedale

L'impatto si è verificato all'altezza della rotonda che collega le vie Venezia e Butera

Redazione

25 Ottobre 2021 12:07

Incidente stradale questa mattina a Gela. Due vetture si sono scontrate nei pressi della rotonda stradale che collega le vie cittadine Venezia e Butera. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, presenti sul posto, in seguito all'impatto fra una Fiat Sedici e una Renault C3 sarebbero rimaste ferite le persone che occupavano i veicoli.Sul luogo dell'incidente sono intevenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente prestato soccorso ai feriti, il cui numero non è ancora stato precisato. I malcapitati sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure del caso. Presenti anche gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. (Gds.it)



