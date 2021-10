Cronaca 645

Incidente stradale, il ballerino agrigentino Nicolas Esposto muore a Ryad

Esposto era un artista noto anche perchè aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv

Redazione

17 Ottobre 2021 21:15

Tra i tre artisti italiani morti in un incidente stradale a Ryad c'è anche Nicolas Esposto, ballerino di San Giovanni Gemini (Agrigento). Esposto era un artista noto anche perchè aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv. La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini e l’oratorio Don Michele Martorana si dicono, «fortemente addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell’oratorio sia del Giovaninfesta 2014». «Già da allora - continuano - promettente ballerino professionista, fin da subito mostrò grande passione e amore per la danza, trasmettendola ai bambini. Ci associamo al dolore della famiglia, assicurando preghiera e sostegno in questo momento particolare di afflizione. Buon ingresso alla vita eterna caro Nicolas. Dio ti accolga con sé!».

Il 3 ottobre scorso Nicolas scriveva sulla sua pagina Facebook, seguita da 5mila persone, «Domani sera andrà onda su Rai2 alle 00.10 il Premio Persefone 2021 al quale ho avuto l’onore di partecipare nel corpo di ballo con le coreografie di Claudia Scimonelli». Le altre vittime sono Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie, in Puglia; e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. Erano in tournée internazionale. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte.(Gds.it)



Tra i tre artisti italiani morti in un incidente stradale a Ryad c'è anche Nicolas Esposto, ballerino di San Giovanni Gemini (Agrigento). Esposto era un artista noto anche perchè aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv. La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini e l'oratorio Don Michele Martorana si dicono, «fortemente addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell'oratorio sia del Giovaninfesta 2014». «Già da allora - continuano - promettente ballerino professionista, fin da subito mostrò grande passione e amore per la danza, trasmettendola ai bambini. Ci associamo al dolore della famiglia, assicurando preghiera e sostegno in questo momento particolare di afflizione. Buon ingresso alla vita eterna caro Nicolas. Dio ti accolga con sé!». Il 3 ottobre scorso Nicolas scriveva sulla sua pagina Facebook, seguita da 5mila persone, «Domani sera andrà onda su Rai2 alle 00.10 il Premio Persefone 2021 al quale ho avuto l'onore di partecipare nel corpo di ballo con le coreografie di Claudia Scimonelli». Le altre vittime sono Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie, in Puglia; e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. Erano in tournée internazionale. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare