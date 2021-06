Cronaca 3570

Incidente nella notte a Marianopoli: morto un ragazzo di 17 anni

Il giovane purtroppo è morto poco dopo. Nonostante l'invio dell'elisoccorso e due ambulanze non c'è stato nulla da fare

Redazione

09 Giugno 2021 08:31

Incidente nella notte a Marianopoli in via Calvario dove un ragazzo di 17 anni, Leonardo Lombardo ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto intorno alle 4.25 tra uno scooter, quello a bordo del quale viaggiava il giovane deceduto e una moto. L'altro conducente è rimasto lievemente ferito. Sul posto la centrale del 118 ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso ma purtroppo per il giovane, che è morto poco dopo l'incidente, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.



