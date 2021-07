Cronaca 5026

Incidente mortale sulla Ss626: arrestato un cinquantenne di Mazzarino

Nello scontro ieri è deceduta una ragazza di Butera, Jessica Luana Sbirziola

Rita Cinardi

26 Luglio 2021 17:54

I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne di Mazzarino per il reato di omicidio stradale. L'uomo era alla guida dell'auto che ieri ha impattato contro una Smart provocando la morte di una trentottenne di Butera, Jessica Luana Sbirziola. Il pm Luigi Lo Valvo ha chiesto e ottenuto il provvedimento e adesso si attende la convalida da parte del gip. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna stava percorrendo la Ss 626 in direzione di Caltanissetta, insieme al padre, alla guida della sua Smart quando ha svoltato a sinistra per immettersi nell'area dell'autogrill all'altezza dello svincolo per Mazzarino. Il cinquantenne, che procedeva nello stesso senso di marcia a bordo di una Mercedes Gla, ha preso in pieno l'altro veicolo che stava già svoltando. Per la ragazza, morta sul colpo, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il padre invece, un pensionato di 81 anni, è stato trasportato dal 118 in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia dove è tutt'ora ricoverato, non in pericolo di vita.



