Cronaca 562

Un morto sulla Siracusa-Gela: perde il controllo dell'auto e si schianta sul guard-rail

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, è anche possibile che l’uomo possa essere stato colto da malore

Redazione

Un incidente mortale si è verificato all’altezza del tratto tra Rosolini e Noto dell’autostrada Siracusa-Gela. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha perso il controllo della propria auto, andando a sbattere contro il guard-rail. L'uomo era già morto quando i vigili del fuoco hanno provato ad estrarlo dall’abitacolo, resta da verificare la dinamica. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, è anche possibile che l’uomo possa essere stato colto da malore e che avrebbe sbandato per questa ragione. Traffico in tilt e tratto chiuso con uscita obbligatoria a Noto.(Gds.it)



