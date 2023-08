Cronaca 3785

Incidente mortale sulla 626 Gela - Caltanissetta, restituita la salma di Gambino

Domani alle 16 nella chiesa Santa Croce alla Badia la celebrazione dei funerali

Redazione

Ultimo saluto domani nella chiesa Santa Croce, alla Badia, di Salvatore Gambino, il nisseno di 59 anni morto lo scorso 21 agosto lungo la strada statale 626 Gela – Caltanissetta. Quella sera Gambino era al volante della Mini Cooper, che per cause in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Gela, si è andata a schiantare prima contro una Alfa Romeo 156 e poi frontalmente con una Hyundai Qashqai sulla quale viaggiava una giovane coppia. L’impatto è stato fatale per il 59enne.

La salma dell’uomo adesso è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale fissata per domani alle ore 16.



