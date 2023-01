Cronaca 1198

Incidente mortale ad Enna, deceduta una donna: rallentamenti lungo lo scorrimento veloce in direzione di Caltanissetta

Inutili si sono rivelati i soccorsi. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro

Redazione

Una donna ha perso la vita ad Enna, in un incidente stradale che è avvenuto nei pressi del bivio Torre. Inutili i soccorsi, per la donna, di cui ancora non si conosce il nome, non c'è stato nulla da fare. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. Accertamenti sono in corso. Al momento il traffico è rallentato lungo lo scorrimento veloce in direzione Caltanissetta, all’altezza del bivio per Pergusa.



