Cronaca 487

Incidente mortale a Palermo, pedone travolto da auto a Palermo

La vittima è Emanuele Leto di 69 anni, la tragedia in via San Filippo

Redazione

11 Settembre 2023 10:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/incidente-mortale-a-palermo-pedone-travolto-da-auto-a-palermo Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 69 anni, Emanuele Leto, è morto a Palermo in via San Filippo investito da un'auto, una Lancia Y, mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali. Alla guida dell'utilitaria c'era un giovane di 24 anni, che rischia un'accusa di omicidio stradale. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Civico in codice rosso, ma poco dopo è morto. Indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. (ANSA).



Un uomo di 69 anni, Emanuele Leto, è morto a Palermo in via San Filippo investito da un'auto, una Lancia Y, mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali. Alla guida dell'utilitaria c'era un giovane di 24 anni, che rischia un'accusa di omicidio stradale. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Civico in codice rosso, ma poco dopo è morto. Indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare