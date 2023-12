Cronaca 508

Incidente frontale: due morti tra cui un carabiniere, in fin di vita la moglie autrice della Rai

Lo scontro fatale si è registrato sulla superstrada del Liri tra Avezzano e Sora

Avrebbe compiuto 65 anni tra due giorni, il 25 dicembre, Antonio Alonzi, ma non ha fatto in tempo a festeggiare il proprio compleanno. L'uomo, responsabile della sezione carabinieri in Congedo di Sora, è morto a causa di un violento scontro avvenuto tra la sua auto - una Ford Fiesta - e quella di Patrizio Margani, operaio quarantenne di una cartiera della zona residente a Balsorano, anche lui deceduto sul colpo.

In fin di vita, gravissima, la moglie di Alonzi, Romana Marrocco, nello staff del programma di Raitre “Amore criminale”. L'auto era ridotta in condizioni tali che sono state impiegate ore per estrarla dalle lamiere e portarla poi in ospedale a Roma a bordo di un elicottero. La dinamica dello schianto è ancora da chiarire: il frontale è avvenuto in prossimità di una semicurva e verosimilmente una delle due auto ha invaso la corsia opposta.



