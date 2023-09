Cronaca 3330

Incidente Frecce Tricolori a Torino, aereo precipita in pista: morta una bambinia, pilota si salva con il paracadute

Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un’esibizione organizzata per il centenario dell’aeronautica militare. Secondo le prime notizie la 'Freccià è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco.

Ci sarebbero delle persone coinvolte oggi nello schianto di una Freccia Tricolore nella zona dell’aeroporto di Caselle. E’ quanto si è appreso da fonti qualificate. Non si sa nulla in merito alle loro condizioni. Secondo le prime notizie la caduta del velivolo potrebbe avere interessato un’auto. Morta una bambina di 5 anni. Il grave incidente verificatosi a Torino in occasione dell'esibizione delle Frecce Tricolori ha determinato, ovviamente, la sospensione del sorvolo della pattuglia acrobatica su Vercelli, previsto alle 17.



